Фонд развития бизнеса Азербайджана заинтересован в расширении участия итальянских компаний в инвестиционных проектах в Азербайджане, поддержке создания совместных предприятий и внедрения современных производственных технологий.

Как передает Day.Az, об этом заявил в понедельник председатель правления Фонда развития бизнеса Азербайджана Ульви Мансуров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что существующие тесные связи между Азербайджаном и Италией создают широкие возможности для расширения инвестиционного сотрудничества и привлечения итальянских компаний к проектам в Азербайджане.

"Мы с большим интересом рассматриваем инновационные и перспективные инициативы, предусматривающие создание совместных предприятий, создание производственных предприятий и внедрение передовых технологий", - отметил он.

По словам У. Мансурова, Фонд развития бизнеса Азербайджана, в управлении которого находятся активы объемом около 1 миллиарда долларов США, является важным финансовым институтом, поддерживающим развитие частного сектора и реализацию инвестиционных инициатив.

"Основная цель Фонда - облегчить доступ частного сектора к финансовым ресурсам, разделять инвестиционные риски и стимулировать привлечение частного капитала", - сказал председатель правления. Он отметил, что в рамках механизма долевых инвестиций Фонд участвует в проектах в качестве миноритарного акционера, инвестируя до 30 процентов их уставного капитала.

Вместе с тем У. Мансуров сообщил, что льготное кредитование является одним из основных направлений финансовой деятельности Фонда, и подчеркнул, что данный механизм охватывает различные потребности бизнеса. По его словам, льготные кредиты предоставляются на финансирование оборотного капитала, капитальных затрат, экологических инициатив, стратегических инвестиционных проектов, проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, а также на цели микрофинансирования.

У. Мансуров заявил, что Фонд также расширяет возможности предпринимателей по привлечению финансирования посредством механизмов государственных гарантий и субсидирования процентных ставок. "По проектам, отвечающим требованиям программ, государственная гарантия может предоставляться в размере до 90 процентов суммы кредита. В то же время половина процентной ставки по кредиту субсидируется сроком до трех лет. Эти возможности зависят от местонахождения проекта и условий соответствующей программы", - подчеркнул он.

Коснувшись сотрудничества Фонда с итальянскими организациями SACE и CDP, У. Мансуров заявил, что это партнерство создает прочную основу для оказания поддержки инициативам деловых кругов обеих стран на уровне правительств. "Мы верим, что это сотрудничество повысит заинтересованность итальянских компаний в инвестировании в Азербайджан и придаст импульс реализации инвестиционных проектов в стране", - добавил он.