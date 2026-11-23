Азиатский банк развития (АБР) ведет работу в направлении развития железнодорожного сообщения, цифровизации существующей инфраструктуры, создания логистических центров и складского хозяйства, а также расширения мультимодальных перевозок в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом страновой директор Азиатского банка развития по Азербайджану Сунния Дуррани-Джамал заявила сегодня в ходе выступления в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Она отметила, что региональное сотрудничество и интеграция являются одним из основных направлений деятельности АБР. В 1998 году банк выдвинул концепцию экономических коридоров. Главная цель данного подхода заключается в том, чтобы не ограничиваться созданием инфраструктурных связей, а превращать эти связи в занятость населения, рост его доходов и новые экономические возможности.

"Мы поняли, что простого создания инфраструктурных связей недостаточно. Эти связи должны превращаться в рабочие места, доходы и новые возможности для людей, которым они служат", - сказала Дуррани-Джамал.

Страновой директор подчеркнула, что АБР поддерживает региональное сотрудничество посредством различных субрегиональных программ. В этих рамках осуществляется сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии через ASEAN, со странами Южной Азии через SASEC, а со странами Центральной Азии - в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

По ее словам, в рамках этих программ странам оказывается поддержка в проведении анализа и предоставлении технической помощи, а также в достижении договоренностей по таким сложным вопросам, как торговля, изменение климата и распределение водных ресурсов.

Дуррани-Джамал отметила, что АБР уже более 60 лет осуществляет деятельность в сфере регионального сотрудничества и интеграции, и довела до внимания, что банк укрепил свои позиции в этом процессе в качестве надежного партнера.

Она добавила, что работа, проводимая на платформах регионального сотрудничества, дополняется инвестициями государственного и частного секторов. Одной из важных инициатив, выдвинутых банком в этом направлении, является проект Паназиатского цифрового коридора. По словам странового директора банка, инициатива общей стоимостью 20 миллиардов долларов предусматривает расширение возможностей цифровой взаимосвязанности. Планируется, что 15 миллиардов долларов по проекту будут обеспечены за счет собственных средств АБР, а 5 миллиардов долларов - за счет средств софинансирующих партнеров.

"Мы надеемся, что эта платформа цифровой взаимосвязанности увеличит число людей, впервые пользующихся интернетом, примерно на 450 миллионов человек. Кроме того, она создаст условия для расширения доступа к высокоскоростному оптоволоконному интернету еще для 200 миллионов человек", - сказала она.

Дуррани-Джамал подчеркнула, что Азербайджан является одним из важных направлений для АБР с точки зрения развития экономических коридоров. Она отметила, что банк работает над развитием железнодорожного сообщения и цифровизацией физической инфраструктуры в стране. Наряду с этим, в рамках сотрудничества с частным сектором оказывается поддержка развитию логистической инфраструктуры и складского хозяйства, изучаются возможности мультимодального транспорта.