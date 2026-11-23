Сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что студенты Карабахского университета подрались из-за девушки, после чего один из участников конфликта был отчислен из вуза.

Как сообщает Day.Az, университет выступил с заявлением в связи с инцидентом.

Отмечается, что конфликт между студентами Карабахского университета произошел за пределами учебного заведения.

"Правоохранительные органы дали произошедшему соответствующую правовую оценку.

В связи с данным инцидентом ни один студент не был отчислен из Карабахского университета.

Просим представителей СМИ для обеспечения точного и объективного освещения информации, касающейся Карабахского университета, обращаться за разъяснениями в пресс-службу вуза", - говорится в заявлении.