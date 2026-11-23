В Карабахском университете прокомментировали драку студентов
Сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что студенты Карабахского университета подрались из-за девушки, после чего один из участников конфликта был отчислен из вуза.
Как сообщает Day.Az, университет выступил с заявлением в связи с инцидентом.
Отмечается, что конфликт между студентами Карабахского университета произошел за пределами учебного заведения.
"Правоохранительные органы дали произошедшему соответствующую правовую оценку.
В связи с данным инцидентом ни один студент не был отчислен из Карабахского университета.
Просим представителей СМИ для обеспечения точного и объективного освещения информации, касающейся Карабахского университета, обращаться за разъяснениями в пресс-службу вуза", - говорится в заявлении.
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