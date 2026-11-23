Власти Германии усиливают меры безопасности на рождественских ярмарках в Берлине и рассматривают сценарии атак дронов. Об этом 23 ноября сообщила корреспондент "Известий" Маргарита Костив, передает Day.Az.

По словам корреспондента, бетонные блоки, контроль количества посетителей, видеонаблюдение и проверки на входе уже воспринимаются не как повышенные меры безопасности, а скорее как новая норма.

Раньше основное внимание при организации мероприятий уделялось защите от автомобилей, однако в этом сезоне немецкие власти всё активнее говорят об угрозе с воздуха, поэтому охрана ярмарок теперь учитывает и сценарии атак дронов.