Автор: Зульфугар Ибрагимов

Истерика вокруг правильного и законного с точки зрения международного права оформления паспортов граждан Армении продолжается.

Напомним, что с 1 ноября в Армении начали выдавать новые биометрические паспорта, где в графе место рождения у бывших жителей Карабаха указан Азербайджан. Поначалу реваншисты еще как-то не сориентировались, но на прошлой неделе началась истерика.

К ней подключился и небезызвестный Артак Бегларян, бывший "госминистр" канувшего в преисподнюю сепаратистского режима, ликвидированного в 2023 году. Бегларян размахивает ручонками, протестуя против указания в его паспорте местом рождения Азербайджан. Азербайджану создало много проблем то, что на его территории родились такие вот бегларяны и прочий, пардон, сброд, который тычет пальчиками в паспорта, требуя указывать местом рождения Армению или "нкр". Они принесли стране много бед. Но так уж получилось и бегларянам придется с этим жить, как говорится. По всем международным законам, все тридцать лет, пока армяне играли в "независимость", оккупированные ими азербайджанские земли оставались де-юре международно признанной территорией Азербайджана, поэтому если этим лицам без определенного гражданства хочется оставаться в правовом поле, им придется смириться с этим фактом. Тот же Бегларян, родившись (на нашу голову) в Ханкенди, хочет он того или нет, родился в Азербайджане. В его законных, а не опереточных документах, не может быть указана Республика Армения, как он требует.

Спор об указании Азербайджана в паспортах уроженцев Карабаха связан с изменением армянского законодательства. Новый закон "О документе, удостоверяющем личность", принятый 11 мая 2026 года и вступивший в силу 30 октября, предусматривает указание государства рождения. При этом конкретные государства в соответствующей норме не названы. Прежний закон позволял гражданину указывать вместо государства область, район или населенный пункт, если такая запись содержалась в свидетельстве о рождении.

Бегларян грозит кулачком властям Армении, грозится обратиться в Европейский суд, если МВД не удовлетворит его требований. Реваншисты трясутся от возмущения, называя новый закон оскорблением для разнесчастных бывших жителей Карабаха, "переживших этнические чистки и геноцид". Очень много громких слов, пламенных взглядов и истерик. Но, драгоценные, Карабах от этого Азербайджаном быть не перестанет. Указан он в паспорте какого-то Бегларяна или нет. Эта земля всегда была и останется азербайджанской, а убожества вроде бывшего "госминистра" могут продолжать себя обманывать и надеяться обмануть других.

Почему были внесены изменения в закон, понять не сложно. Правительство старается привести экс-карабахскую массу в рамки международного права, вернуть на землю и заставить смириться с реалиями. Властям Армении можно только посочувствовать - задача перед ними стоит почти невыполнимая.

Реальные этнические чистки и геноцид пережили триста тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении. Но никто почему-то не пикетирует государственные службы с требованием не указывать эту страну местом рождения в их паспортах.

Хотя, надо сказать, истерика Бегларяна вызвана не пустыми фантазиями. Дело в том, что в 2024 году этому клоуну был выдан паспорт, в котором местом рождения указан "Степанакерт", а в удостоверении личности в той же графе указана Республика Армения. Это странно, потому что, независимо от требований ИКАО, в нормальных странах в гражданских документах указывается то, что значится в метрике человека. Республика Армения в метрике бывшего "госминистра" значиться никак не могла.

Да, нам очень не повезло, что на азербайджанской земле родились всякие бегларяны, шахраманяны, гукасяны, арутюняны и прочие. Они принесли очень много зла и горя азербайджанскому народу. И, пусть клоун Бегларян не сомневается, что для Азербайджана даже оскорбительно, что его название будет значиться в паспорте очередного армянского негодяя.

И вообще, как говорил классик, рожденный ползать летать не может. А известный киноперсонаж развил тему: "Если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства и рука дочери моей Будур, пусть лазает по горшкам".