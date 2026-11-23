23 ноября Алена Алиева посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST, действующий в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев проинформировал о деятельности Центра.

Отмечалось, что в Центре инклюзивного развития и творчества DOST, созданном по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, проводится работа по развитию творческого потенциала лиц с инвалидностью и других уязвимых групп населения, их реабилитации и интеграции в общество.

В Центре, открытом пять лет назад, а также в созданных позднее филиалах в Исмаиллы и Барде за прошедший период к тренингам и социально-психологическим услугам было привлечено свыше 1160 человек. В настоящее время свои навыки развивают около 380 бенефициаров.

Алена Алиева ознакомилась с выставкой ручных работ бенефициаров Центра. Она побывала в действующих в учреждении студиях звукозаписи, флористики, художественной резьбы, ковроткачества, керамики, изобразительного искусства, капоэйры, встретилась с лицами, относящимися к уязвимым группам, и понаблюдала за их творческим процессом.

Гостье также была предоставлена информация о мероприятиях и социальных инициативах, реализуемых Центром инклюзивного развития и творчества DOST, а также деятельности портала dostart.az, целью которого является более широкая пропаганда образцов творчества бенефициаров Центра и представление их широкой аудитории.

Алена Алиева посмотрела специальную инклюзивную концертную программу, представленную с участием инструкторов и бенефициаров Центра.