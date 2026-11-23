Испанская "Барселона" прибыла в Баку на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, самолет с делегацией каталонского клуба приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Вместе с командой в столицу Азербайджана прибыл и президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Из аэропорта футболисты и представители клуба отправятся непосредственно в отель Ritz-Carlton, где разместятся на время пребывания в Баку.

После продолжительного перелета тренерский штаб решил предоставить игрокам отдых. Сегодня команда не будет проводить тренировку.

Первое занятие под руководством главного тренера Ханси Флика запланировано на 24 ноября в 17:00 на Бакинском олимпийском стадионе.

Напомним, матч "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 21:45 по бакинскому времени.