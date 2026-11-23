Строительные компании Европы готовятся к буму в сфере военной инфраструктуры: консалтинговая фирма BCG оценивает прямые расходы на такие объекты в €320 млрд ($350,9 млрд) с 2026 по 2035 год. Об этом сообщила Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оценка охватывает Турцию и Великобританию, но не учитывает Украину. В сумму входят казармы, склады боеприпасов, военные аэродромы, военно-морские базы, полигоны и пункты управления.

Еще €300 млрд ($329 млрд), по расчетам BCG, направят на более широкие оборонные инвестиции только в Германии, Франции и Польше - включая адаптацию мостов, портов и энергосетей для военных нужд. Потенциальный итог достигает €620 млрд.

Крупные подрядчики - испанская ACS, австрийская Strabag и французская Vinci - ждут роста числа оборонных и имеющих двойное назначение проектов, создают профильные команды, разрабатывают новые продукты и оформляют допуски для сотрудников.

ACS прогнозирует, что мировой рынок оборонной инфраструктуры почти удвоится - до €120 млрд ($131,6 млрд) в год к 2030 году с €68 млрд ($74,5 млрд) в текущем. В Европе ожидается рост до €30 млрд ($32,9 млрд) с €19 млрд ($20,8 млрд).

ACS уже выполнила 154 проекта в сфере безопасности и обороны в Европе и модернизирует военный аэродром в Чехии и кампус университета вооруженных сил в Германии. Strabag строит военный госпиталь возле авиабазы Рамштайн по контракту на €859 млн ($942,1 млн).

Страны НАТО в прошлом году обязались тратить 5% ВВП на оборону к 2035 году, включая 1,5% на безопасность, инфраструктуру и гражданскую готовность, напоминает FT. Фактические расходы будут зависеть от национальных бюджетов, политической воли и бюрократии, говорится в статье.

Заявленные расходы ЕС на оборонную инфраструктуру в этом году, по данным Европейского оборонного агентства, оцениваются в €11,6 млрд ($12,7 млрд). С 2023 года показатель растет примерно на 20% в год, но остается значительно ниже темпа, необходимого для достижения прогноза BCG.