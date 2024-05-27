Код «070» - Чем Пашинян прижал сепаратистов

Автор: Лейла Таривердиева

Как быстро все меняется, однако.

Каких-то девять месяцев назад армянские релоканты, добровольно перебравшиеся из Карабахского региона Азербайджана в Армению, еще считали себя "гражданами мира". То есть лицами, для которых нет границ. Тридцать лет так оно и было. Сепаратисты свободно передвигались по миру с синими паспортами Республики Армения, получали визы, несмотря на маленькую неточность в их документах. Ну совсем малюсенькую - проживали они на территории страны с кодом 031, а в паспортах значился код 070, присвоенный армянами самим себе на оккупированных территориях. Всего-то три цифры, но эта маленькая, казалось бы, неточность создала релокантам огромную проблему.

После оккупации Арменией азербайджанских территорий, проживавшие на них армяне получили паспорта Республики Армения. Такого же цвета, но с отличным кодом страны проживания. Вписать в паспорта новоиспеченных граждан страновой код самой Армении в Ереване все-таки не решились, так как это было бы явным доказательством факта оккупации. И вписали код... Боснии и Герцеговины. Дело в том, что нигде, ни в каких классификаторах страновой код 070 не указывает на некую "НКР", он выводит на Боснию и Герцеговину. И становится совсем уж непонятным, каким образом в годы оккупации жителей Карабаха впускали в другие страны с такими странными документами.

Проблема всплыла, когда несколько дней назад в соцсети стали попадать истории релокантов, пострадавших от синдрома "070".

Первой ласточкой стала некая Софи Абрамян. Карабахская армянка с паспортном гражданки РА вознамерилась отправиться на учебу в Европу, но Германия отказала ей в визе. В посольстве вдруг стали замечать эту "маленькую" неточность в паспортах. Код 070 лишил Абрамян возможности учиться в Германии.

Еще меньше повезло другой релокантке - Яне Аванесян, про которую с возмущением рассказали на днях в соцсетях. Мадам хотела покинуть Армению, но ее не пустили на посадку в самолет. Но это еще не все - Вавнесян застряла в аэропорту Звартноц, откуда ее не выпускают по причине недействительности документов!

А все он, код 070...

#1613957##

С самого начала 90-х годов прошлого века армяне действуют в регионе вопреки нормам международного права, и на все эти шаги в мире закрывались глаза. Сепаратисты Карабаха благодаря диаспоре и лобби пользовались негласными преференциями - им можно было то, что не дозволялось никому другому. Жители Карабах с недействительными паспортами запросто ездили в другие страны, и так к этой вседозволенности привыкли, что сейчас пребывают в шоке. Собственно, в шоке они пребывают с осени прошлого года, когда правительство Армении ребром поставило перед ними вопрос смены паспортов. До антитеррористической операции сентября 2023 года их недействительные паспорта никого в Ереване не удивляли. А теперь они неожиданно для себя оказались в роли лиц без гражданства.

Релокантам предложили на выбор: паспорта с правильной пропиской либо временную защиту. Первое дает гражданские права, второе - возможность жить на пособия и не служить в армии. Под временной защитой подразумевается статус беженца, но дать такой статус релокантам официально не позволяет международное право, так как никто из них не являлся гражданином Азербайджана. Поэтому им была предложена временная защита со стороны Республики Армения.

Релоканты в большинстве выбрали второй вариант. Привычка жить вне правил и законов мешает им понять, чем две синие книжицы отличаются друг от друга. Поэтому, когда в ноябре начался прием заявлений на получение теперь уже законного гражданства Армении, больших очередей в соответствующих конторах не образовалось. Они выстроились перед пунктами выдачи пластиковых карт с отметкой "беженец".

Правительство максимально упростило процедуру получения гражданства, а миграционная служба слезно заверила релокантов, что уже "зафиксирован факт травматического насильственного перемещения этих людей. Историю этих людей никаким статусом гражданства не стереть, отвергнуть или опровергнуть невозможно".

В экспертных кругах Армении пытаются объяснить отсутствие очередей за гражданством тем, что бывшие жители Карабаха, мол, боятся, что принятие законного гражданства помешает им "в случае возможного возвращения на родину". Оппозиционные эксперты поддерживают людей в этом заблуждении, в то время как ситуация выглядит совсем иначе. Добровольные релоканты при любом раскладе будут иметь большие проблемы с возвращением, так как их регистрация в Карабахском регионе была незаконной. Граждане других государств могут иметь на территории страны только временную регистрацию, полученную посредством соответствующих государственных структур. Ничего этого не было сделано бывшими жителями Карабахского региона. Следовательно, их регистрация по месту жительства недействительна, и что бы не было зафиксировано в синих паспортах с кодом 070, для азербайджанской стороны не будет иметь никакого значения.

В начале текущего года правительство Армении приняло постановление, согласно которому бывшие жители Карабаха при выезде из страны должны иметь при себе синие паспорта с кодом 070 и удостоверение лица с временной защитой. Решение вступило в силу с 28 января. Релокантка, задержанная в аэропорту, по всей видимости не посчитала нужным прислушаться к требованиям властей. Ведь сепаратисты привыкли пользоваться в Армении полной свободой действий.

Все договора, подписанные с начала 90-х между Ереваном и сепаратистами, являлись незаконными и не могли иметь "межгосударственного" статуса. А договоренность о паспортах, оказывается, была вообще достигнута на словах. То есть сидели глава МВД Армении представитель сепаратистского режима, болтали и решили выдавать карабахским армянам синие паспорта с кодом 070.

Не верится, что мы это говорим, что обвинить правительство Армении в данном случае не в чем - оно действует в полном соответствии с законом. Пожалуй, впервые за все годы своей относительной независимости.