Шуртвацы или Пашинян

Автор: Лейла Таривердиева

Армянские блогеры, утверждая, что это официальные данные, сообщают, что Армению уже покинули около 30 тысяч армян, добровольно выехавших из Карабахского региона Азербайджана. В СМИ подобной цифры пока встретить не приходилось, тем не менее, данные вполне похожи на правду.

Сегодняшние "беженцы" повторяют путь, уже пройденный их предшественниками - армянами, вынужденными по причине развязанного их соплеменниками конфликта покинуть Азербайджан в начале 90-х годов прошлого века. Большинство из них не задержались надолго в Армении, после Азербайджана жить в неустроенной, мононациональной и полной негатива Армении было для них невозможно. Большая часть так называемых "бакинских" армян разъехалась в другие страны, рассосалась, одним словом. И так называемые "ереванские" армяне облегченно вздохнули. Появление в Ереване пришлых соплеменников вызвало отторжение, прибывшие так и не смогли устроить свою жизнь на "родине предков". Им не дали такой возможности ни власти, ни братья по разуму. Если в Азербайджане к беженцам из Армении отнеслись с должным вниманием на уровне и государства, и общества, то в Армении "бакинских" армяне не ждали.

Не ждали там и карабахских армян, шуртвац, как их называют. Судя по поведению армянских властей и отношению к шуртвацам в обществе, карабахские армяне предназначались на заклание. Они должны были стать жертвами "геноцида", но геноцид не состоялся, зато сотня тысяч соплеменников ринулась в Армению. Там они стали доставать из широких штанин армянские синекожие паспортины, но те вдруг оказались недействительными, лишив шуртвацев гражданских и социальных прав.

Вот это был номер. До сих пор остается загадкой, почему паспорта граждан Армении, незаконно проживавших на территории Азербайджана, вдруг оказались недействительными. Выдавались они все в годы оккупации официальными государственными структурами в Армении, а не печатались на принтере где-нибудь в условном "мардакерте". Никто не понимает, как гражданство может делиться на "проездное" и настоящее. И что самое интересное - если паспорта не действительны в Армении, значит, являются фиктивными и недействительны вообще нигде.

Глупость правительства Пашиняна давно уже никого не удивляет. И суть задуманной хитрости тоже не является загадкой. Лишив карабахцев армянского гражданства, Ереван рассчитывал автоматически превратить всю эту массу добровольно покинувших Азербайджан армян в официальных беженцев. Ведь будучи гражданами Армении, они не могут считаться беженцами. Однако в результате шуртвацы лишь остались на улице без гражданских прав и социальной поддержки. "Лавры" армян, покинувших Азербайджан в начале 90-х, им не достались, потому что те все-таки имели азербайджанское гражданство и потому получили соответствующий статус в странах цветущей демократии или, на худой конец, в России.

Кстати, в армянской блогосфере сегодня напоминают о судьбе "бакинских" армян, которых официальные власти Армении вынудили покинуть страну и разъехаться кто куда. Необходимо подчеркнуть - вытеснили их из Армении не столько власти, сколько ненависть к пришлым соплеменникам в самом обществе. Общественность Армении, как выяснилось, ненавидит не только азербайджанцев, но и своих соплеменников, живших рядом с, как нас называют, турками.

А что уж совсем интересно, так это то, что, узнав о недействительности своего гражданства, карабахские пришельцы удивились, но не спешат в очередь за новыми паспортами. Потому что ни один Пашинян думает, что он так круто хитер. Пораскинув мозгами, бывшие жители Азербайджана сейчас задумались о том, что им выгоднее: гражданство или неопределенность? Неопределенность оставляет им возможность в Армении, где все ни как у людей, считаться беженцами и быть освобожденными от военной службы. Правда, статус беженца лишает их права на земельную собственность и на возможность занять место Пашиняна, но это ведь мелочь по сравнению с перспективой быть призванными в армию или с возможностью уехать в какую-нибудь нормальную страну.

Тем временем миграционные службы Армении морочат соплеменникам головы, уверяя их, что они останутся в статусе беженца (которого у них нет) даже с правильными паспортами. Это, конечно, полная ерунда. Покинувшие Карабах армяне даже в их нынешнем положении, с "проездным" гражданством не имеют права на получение международного статуса беженца, и тем более такого права не будет с правильными паспортами.

Одним словом, в Армении умеют придумывать драмы, а затем превращать их в комедию. В данной ситуации вопрос лишь в том, кто кого перехитрит - шуртвацы Пашиняна или наоборот.