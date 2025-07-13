https://news.day.az/society/1767410.html Вниманию желающих посетить пляжи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Стало известно, какой будет температура воды на пляжах Абшеронского полуострова. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 14 июля на побережье Каспийского моря северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Вниманию желающих посетить пляжи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Стало известно, какой будет температура воды на пляжах Абшеронского полуострова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 14 июля на побережье Каспийского моря северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов, а на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре