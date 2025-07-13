Стало известно, какой будет температура воды на пляжах Абшеронского полуострова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 14 июля на побережье Каспийского моря северо-западный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов, а на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.