Сиярто возложил вину на фон дер Ляйен за введение высоких тарифов США

Введение Соединенными Штатами повышенных импортных пошлин на товары из Евросоюза стало следствием ошибочной политики руководства ЕС и некомпетентности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение президента США Дональда Трампа установить с 1 августа таможенные тарифы в размере 30% на европейскую продукцию, поступающую на американский рынок.

"В последние годы эта некомпетентность нанесла Европе огромный ущерб, а теперь еще один провал: Урсула фон дер Ляйен и Еврокомиссия в Брюсселе не смогли договориться с администрацией США о выгодном тарифном соглашении, и европейская экономика, европейские компании и европейцы снова будут страдать от последствий", - написал глава МИД в Facebook.

Он напомнил, что правительство Венгрии с самого начала предлагало снизить пошлины на американские товары, импортируемые в Европу, чтобы достичь компромисса с администрацией Трампа. "Урсула фон дер Ляйен и брюссельская комиссия этого не сделали, и европейцы вновь оказались в невыгодном положении", - отметил Сийярто.

По его мнению, это является еще одним свидетельством того, что руководство ЕС надо менять. "В Брюсселе настало время перемен: вместо таких людей, как фон дер Ляйен, должны прийти патриоты", - заявил Сийярто, имея в виду объединение правоконсервативных партий стран ЕС "Патриоты Европы" и одноименную фракцию в Европарламенте.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что пошлины США подорвут трансатлантические цепочки.