Гара Гараев будет работать в сборной Азербайджана по футболу

В тренерском штабе молодежной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) произведены новые назначения.

Как сообщает Day.Az, согласно принятому решению, Рашад Гусейнов назначен тренером сборной U-21, а Гара Гараев - аналитиком команды.

Руководство АФФА выражает надежду, что новые назначения будут способствовать развитию молодежной сборной Азербайджана, более эффективной организации процесса подготовки молодых футболистов и их более системной подготовке к международным матчам.

Отметим, что Рашад Гусейнов занимается тренерской деятельностью с 25 лет. В разные годы он работал в клубах "Реван", "Зиря", "Сабах" и "Нефтчи". 36-летний специалист также исполнял обязанности помощника главного тренера основной команды "Сабах".

Один из известных представителей азербайджанского футбола Гара Гараев большую часть своей профессиональной карьеры провёл в составе "Карабаха". 33-летний бывший полузащитник национальной сборной Азербайджана позднее выступал за клубы "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван".