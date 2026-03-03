Великобритания видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере «зелёных» энергетических коридоров

Великобритания видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в рамках "зелёных" энергетических коридоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорд Джон Олдердайс в своем видеообращении к участникам 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по "зелёной" энергетике в Баку.

"Азербайджан с высокой профессиональностью выполняет роль поставщика региональной и европейской энергетической безопасности. Более тридцати лет сотрудничество в энергетической сфере составляет основу отношений между Великобританией и Азербайджаном. Великобритания видит большой потенциал для совместной работы по "зелёным" энергетическим коридорам и проектам "чистой" энергии. Эти инициативы принесут значительную пользу не только Азербайджану, но и более широкому региону, а также европейским рынкам", - сказал он.

Отметим, что среди "зелёных" энергетических коридоров, соединяющих Азербайджан с Европой, выделяются: Каспий-Чёрное море-Европа, Центральная Азия-Азербайджан, Азербайджан-Турция-Европа и Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.

Технический потенциал наземных возобновляемых источников энергии Азербайджана оценивается в 135 ГВт, а морских - в 157 ГВт. Экономический потенциал возобновляемой энергетики составляет около 27 ГВт, включая 3 000 МВт ветровой энергии, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биомассы и 520 МВт гидропотенциала горных рек.