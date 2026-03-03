Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 600 человек

Эвакуация граждан из Ирана - как Азербайджана, так и других стран - продолжается.

Как сообщает Day.Az, с 08:00 28 февраля до 10:00 3 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 615 человек - граждане различных государств.

Так, эвакуированы 157 граждан Азербайджана, 150 - Китая, 127 - России, 65 - Пакистана, 52 - Таджикистана, 18 - Саудовской Аравии, 7 - Грузии, 6 - ОАЭ, 5 - Сербии, 4 - Иордании, по 3 - Катара и Бангладеш.

В списке также значатся по 2 граждан Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана. Кроме того, эвакуированы по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.