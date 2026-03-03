Автор: Ляман Зейналова, Trend

Сегодня Баку вновь станет ключевой площадкой формирования энергетической повестки Евразии: в столице Азербайджана пройдут 12-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-е министерское заседание Консультативного совета по "зеленой" энергетике. Сам факт их синхронного проведения отражает стратегическую трансформацию роли страны - от традиционного экспортера углеводородов к комплексному панъевропейскому поставщику энергии, способному одновременно обеспечивать рынок как природным газом, так и "чистой" электроэнергией.

Актуальность бакинских встреч сегодня усиливается стремительно меняющейся геополитической конъюнктурой. Война в Украине в 2022 году стала переломным моментом для европейской энергетической архитектуры, заставив ЕС в ускоренном порядке диверсифицировать источники поставок. Однако текущая эскалация на Ближнем Востоке вновь продемонстрировала уязвимость глобальных энергомаршрутов. Риски перебоев через Ормузский пролив - критически важную артерию для поставок нефти и сжиженного природного газа - вернули в центр внимания вопрос надежности поставщиков и устойчивости логистики. В этих условиях значение партнеров, способных гарантировать предсказуемые и долгосрочные поставки, объективно возрастает, и таких игроков на рынке не так много.

Именно поэтому предстоящие заседания в Баку воспринимаются не просто как ежегодный отраслевой диалог, а как своевременная платформа для переоценки энергетических приоритетов. Стороны могут обсудить ускорение расширения Южного газового коридора, демонстрировать более четкое понимание роли долгосрочных контрактов, а также пересмотреть односторонние подходы к ограничению финансирования проектов ископаемого топлива, которые в нынешних условиях все чаще сталкиваются с прагматической переоценкой.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще на предыдущем заседании Консультативного совета в апреле 2025 года фактически обозначил философию нынешнего этапа. "Сегодня, как никогда ранее, очевидно, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности стран. Я бы также сказал, что сегодня мы можем говорить и о промышленной безопасности, потому что для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, нам нужны нефтехимические продукты, нам нужны удобрения, а Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических продуктов и удобрений", - подчеркнул глава государства. На фоне нынешней турбулентности эта оценка звучит особенно актуально.

Показательно, что аналогичный сигнал исходит и из Брюсселя. Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в эксклюзивном интервью Trend в преддверии бакинских встреч прямо заявил: "Значимость вклада Азербайджана в диверсификацию энергоснабжения Европы будет только возрастать. "Мое послание в Баку будет заключаться в продолжении партнерства и наличии общих стратегических интересов. Европейский союз остается стабильным и надежным партнером Азербайджана, и мы высоко ценим наше энергетическое сотрудничество. В эти непростые времена Азербайджан сыграл ключевую роль в помощи Европе диверсифицировать поставки и снизить зависимость от российского газа - и значимость этого вклада будет только возрастать, учитывая, что в ЕС теперь действует полный запрет на импорт российского газа".

Йоргенсен привел показательную динамику: с начала войны в Украине доля российского газа в структуре поставок Европы сократилась с 45 процентов до чуть более 10 процентов в текущем году. "Это не просто статистика - это стратегический успех для энергетической безопасности Европы", - подчеркнул он. При этом еврокомиссар особо отметил, что партнерство выходит далеко за рамки газовой повестки: "На этой неделе я хочу подчеркнуть, что наше партнерство охватывает не только газ. Речь также идет о поддержке "зеленого" перехода, поскольку и ЕС, и Азербайджан ускоряют электрификацию, модернизируют инфраструктуру и сохраняют приверженность Парижскому соглашению. Это взаимовыгодно для наших экономик и нашего энергетического будущего".

Фактическая база под этими заявлениями уже сформирована. С января 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки азербайджанского природного газа в Австрию и Германию через Италию, что стало новой вехой в эволюции европейского газового рынка. В 2025 году добыча газа в стране достигла 51,5 млрд кубометров. Из них 27,9 млрд кубометров пришлись на "Шахдениз", 14,1 млрд - на блок "Азери-Чираг-Гюнешли", 1,6 млрд - на "Абшерон", еще 7,9 млрд кубометров обеспечила SOCAR. Общий экспорт составил 25,2 млрд кубометров, включая 12,8 млрд кубометров в Европу, 9,6 млрд - в Турцию (из них 5,6 млрд через TANAP), 2,3 млрд - в Грузию и 0,5 млрд - в Сирию.

Европейский сегмент Южного газового коридора - TAP - к настоящему времени поставил в страны ЕС 56 млрд кубометров газа, существенно укрепив диверсификацию. Более того, в январе этого года состоялось первое расширение TAP на 1,2 млрд кубометров в год, что обеспечит дополнительные поставки на европейский рынок уже в 2026 году. Экономический эффект также значителен: по словам Йоргенсена, экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес Азербайджану около 24 млрд евро дохода к 2024 году с момента начала коммерческих поставок по TAP.

Однако стратегическая особенность нынешнего этапа заключается в том, что Азербайджан параллельно ускоряет "зеленую" трансформацию, формируя модель энергетической синергии. Уже реализованы два крупных проекта ВИЭ с участием международных инвесторов. Ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, официально открытая 8 января 2026 года и построенная ACWA Power, будет ежегодно вырабатывать около 1 млрд кВт·ч электроэнергии, экономя до 220 млн кубометров газа и предотвращая выброс более 400 тыс. тонн CO₂. Солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт, реализованная совместно с Masdar и введенная в эксплуатацию в октябре 2023 года, ежегодно производит около 500 млн кВт·ч, что эквивалентно экономии 110 млн кубометров газа и сокращению выбросов на 200 тыс. тонн CO₂.

Президент Ильхам Алиев в Давосе обозначил амбициозную траекторию: "В ближайшие шесть лет мы значительно увеличим наши мощности по производству солнечной и ветровой энергии... к 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии". Согласно отраслевым прогнозам, доля ВИЭ в производстве электроэнергии достигнет 25 процентов к 2027 году и 30 процентов к 2030 году.

Ключевым элементом долгосрочной стратегии становится формирование трансрегиональных "зеленых" энергокоридоров. Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов сообщил Trend, что итальянская компания CESI выбрана консультантом для подготовки технико-экономического обоснования проекта "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан", завершение которого ожидается в начале 2027 года. "Выбор компании-консультанта на данном этапе важен для качественного и своевременного завершения проекта, поскольку без технико-экономического обоснования невозможно перейти к стадии инвестирования и строительства", - подчеркнул он.

По словам Солтанова, проект предусматривает соединение энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и создание нового маршрута поставок "зеленой" энергии в Европу. Параллельно продвигается коридор Каспий - Черное море - Европа, по которому уже создано совместное предприятие операторов передающих систем Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Завершение ТЭО ожидается в первом квартале текущего года, а поэтапная реализация проекта рассчитана до 2040 года. При этом технический потенциал офшорной ветроэнергетики на Каспии оценивается в внушительные 157 ГВт.

Таким образом, предстоящие заседания в Баку проходят в момент, когда Европа фактически заново выстраивает баланс между энергобезопасностью и декарбонизацией. Реальность последних лет показала: быстрый отказ от надежных источников энергии без создания устойчивых альтернатив чреват серьезными экономическими и промышленными рисками. В этой новой конфигурации Азербайджан оказывается в уникальной позиции - как поставщик газа, критически важного для стабильности в среднесрочной перспективе, и одновременно как формирующийся экспортер "зеленой" энергии в долгосрочном горизонте.

На фоне войны в Украине, нестабильности на Ближнем Востоке и растущих рисков для традиционных маршрутов поставок значение надежных партнеров объективно возрастает. Бакинские встречи 3 марта, по сути, могут стать одной из точек кристаллизации новой энергетической архитектуры Евразии, в которой Азербайджан закрепляет статус ключевого, системно важного и предсказуемого панъевропейского поставщика энергии.