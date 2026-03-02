Apple выпустила новый и мощный планшет

Вместе с iPhone 17e компания Apple представила планшет iPad Air с флагманским чипом M4. Об этом корпорация сообщила в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чип Apple M4 в iPad Air состоит из 8 ядер CPU, 9 ядер GPU и 16-ядерного нейропроцессора (NPU). По данным компании, новинка демонстрирует прирост производительности на 30% по сравнению с версией на M3 и в 2,3 раза превосходит iPad Air на M1. Также был увеличен объем оперативной памяти с 8 до 12 ГБ.

Среди прочих изменений называют интеграцию модемов Apple N1 и C1X, установленных также в iPhone Air, и поддержка Wi-Fi 7.

Вице-президент по глобальному маркетингу Боб Борчерс заявил, что сочетание производительности чипа M4, возможностей ИИ и функций iPadOS 26 делает текущее поколение Air оптимальным решением для творчества и продуктивной работы.

Планшет по-прежнему предлагается в двух диагоналях с экраном на 11 и 13 дюймов. Устройство будет доступно в четырех цветах: Space Grey, Blue, Purple и Starlight. Объем накопителя варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ.

Стоимость 11-дюймовой версии с Wi-Fi начинается от $599, 13-дюймовой - от $799. Максимальная конфигурация с поддержкой сотовой связи достигает $1449. Старт продаж намечен на 11 марта.