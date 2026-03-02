Глава МИД Ирана призвал ООН к действиям в связи со смертью Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи направил письмо Генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН в связи со смертью Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, сообщает Day.Az.

"В рамках новой серии агрессивных, неспровоцированных и совершенно неоправданных действий против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран Соединенные Штаты и израильский режим преднамеренно нанесли удар по высшему должностному лицу государства - члена ООН, а именно по Верховному лидеру Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи 28 февраля 2026 года", - говорится в письме.

Согласно документу, Тегеран расценивает это как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН и других принципов международного права, включая запрет на применение силы и принцип суверенного равенства государств.

"Учитывая вышеизложенное, и в условиях, когда грубое нарушение международного права угрожает целостности международной системы, Исламская Республика Иран официально и решительно призывает Генерального секретаря ООН и Совет безопасности выполнить свои уставные обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять незамедлительные, конкретные и эффективные меры для обеспечения полной ответственности Соединенных Штатов и израильского режима за этот вопиющий террористический акт", - написал Арагчи.

Глава МИД Ирана также попросил распространить данное письмо в качестве официального документа Совета безопасности.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.