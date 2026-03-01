В Катаре посчитали раненых от упавших обломков ракет Ирана

Число пострадавших в Катаре вследствие ударов Ирана выросло до 16 человек. Об этом 1 марта сообщили в МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Общее число пострадавших с начала нападения достигло шестнадцати, а материальный ущерб в различных районах был незначительным", - говорится в сообщении ведомства в Х (бывш. Twitter).

В МВД страны призвали граждан немедленно выполнять официальные инструкции, которые будут опубликованы в будущем, оставаться в домах и выходить на улицы только в случае крайней необходимости, а также воздерживаться от приближения к любым неопознанным объектам или обломкам.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.