В Омане рассказали о позиции Ирана по обогащенному урану

Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается имеющихся в настоящий момент запасов [обогащенного урана], я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня - до нейтрального, естественного уровня", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что власти США призвали американцев покинуть Иран.