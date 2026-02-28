https://news.day.az/world/1818876.html В Омане рассказали о позиции Ирана по обогащенному урану Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Омане рассказали о позиции Ирана по обогащенному урану
Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Что касается имеющихся в настоящий момент запасов [обогащенного урана], я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня - до нейтрального, естественного уровня", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что власти США призвали американцев покинуть Иран.
