В ФРГ проходит масштабная забастовка транспортников

Масштабные предупредительные забастовки сотрудников транспортных компаний проходят по всей Германии. Стачки затрагивают все федеральные земли, кроме Нижней Саксонии, поскольку там стороны тарифного конфликта договорились отказаться от забастовочных мер до конца марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К забастовке призвал германский профсоюз работников сферы услуг Verdi. В различных городах стачки начинаются в разное время - в зависимости от графика работы транспорта. Например, в столице ФРГ, как сообщил агентству DPA представитель германского профсоюза работников сферы услуг Verdi, сотрудники Берлинских транспортных предприятий (BVG) бастуют с 03:00 по местному времени (05:00 мск). В связи с забастовкой в течение всего дня в большинстве регионов ФРГ будут наблюдаться значительные перебои в работе общественного транспорта. Из-за стачки не ходят автобусы и трамваи, не работает метро.

В большинстве регионов предупредительные забастовки продлятся до ночи воскресенья. В некоторых местах работа была прекращена еще в четверг, в воскресенье забастовки также могут затронуть ряд транспортных предприятий. Так, например, в Бремене акции анонсированы до ночи понедельника, в то время как в Мекленбурге - Передней Померании - только на пятницу. В одном из районов Саксонии-Анхальт забастовка продлится четыре дня - с четверга по воскресенье включительно.

Забастовка не коснулась региональных поездов и городской электрички, поскольку текущий раунд переговоров не касается железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Эти предупредительные забастовки являются второй крупномасштабной акцией в рамках продолжающихся переговоров о заработной плате в сфере общественного транспорта. Во время первой акции 2 февраля работа транспорта в значительной части страны была практически полностью парализована.

Verdi требует для сотрудников предприятий общественного транспорта улучшения условий труда, в частности, сокращения продолжительности рабочей недели и длительности смен, увеличения времени отдыха, а также повышения выплат за работу ночью и в выходные. Для работников в Баварии, Бранденбурге, Гамбурге, Сааре, Тюрингии профсоюз дополнительно настаивает на повышении окладов. По мнению Verdi, в последнее время переговоры почти не продвигались. Работодатели также выразили недовольство отсутствием прогресса. Переговоры в регионах проходят по-разному, однако ни в одном из них стороны пока не близки к заключению сделки.