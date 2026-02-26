Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида с Президентом Ильхамом Алиевым

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида с Президентом Ильхамом Алиевым.

Day.Az представляет эти кадры: