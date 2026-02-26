https://news.day.az/officialchronicle/1818570.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида с Президентом Ильхамом Алиевым - ВИДЕО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами посещения Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида с Президентом Ильхамом Алиевым. Day.Az представляет эти кадры:
