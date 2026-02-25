Стартует электронный перевод школьников

Сегодня с 15:00 будет активирован процесс электронной смены школы учащихся на второе полугодие 2025-2026 учебного года.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (MÜTDA).

Отмечается, что процесс перевода охватит подготовительные к школе группы, а также учащихся 1-10-х классов.

Перевод учащихся осуществляется в электронном формате через портал www.sy.edu.az.

Сообщается, что с 25 февраля 2026 года перевод учащихся 11-х классов осуществляться не будет.

Кроме того, учитывая приближение выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования, процесс перевода учащихся 9-х классов будет остановлен 5 марта 2026 года в 18:00 и не будет возобновлен до конца учебного года.