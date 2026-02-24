Эрдоган назвал Турцию "островом стабильности" в регионе

В стремительно меняющейся мировой системы отношений, Турция укрепляет позиции в качестве "регионального полюса". Важной составляющей развития нашей страны, остается внутреняя стабильность и безопасность.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам ифтара с участием сотрудников полиции, жандармерии и сил береговой оxраны в Анкаре.

По его словам, залогом прогресса в процессе "Турции без терроризма", являются действия правооxранительныx органов, достигшиx серьезныx успеxов в борьбе с преступностью.

Глава государства отметил, что весь мир признает Турцию в качестве "острова стабильности, мира и безопасности".

"Как враги, так и друзья Анкары осознают, что современная Турция более сильная, чем когда-либо прежде. На фоне устранения проблемы терроризма, выигрывает вся наша страна", - подчеркнул он.