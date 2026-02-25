Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" забивает третий гол в ворота "Карабаха" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО-7
01:08
"Ньюкасл" на 52-й минуте матча забил третий гол в ворота "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
01:07
"Карабах" сокращает отставание в матче с "Ньюкасл Юнайтед".
Как передает Day.Az, на 50-й минуте за "Карабах" отличился Камило Дуран - 2:1.
01:00
Стартовал второй тайм ответного матча между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, по итогам первого тайма "Ньюкасл" обыгрывает "Карабах" со счетом 2:0. В матче отличились Сандро Тонали (5-я минута) и Жоэлинтон (6-я минута).
00:46
Завершился первый тайм матча между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:06
"Ньюкасл" на 6-й минуте матча забил второй гол в ворота "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, на 5-й минуте отличился футболист хозяев Жоэлинтон.
00:05
"Ньюкасл" открыл счет на 5-й минуте ответного матча против "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, на 5-й минуте отличился футболист хозяев Сандро Тонали.
00:00
Стартовал ответный матч между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Новость обновляется
