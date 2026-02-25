Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" забивает третий гол в ворота "Карабаха"

01:08

"Ньюкасл" на 52-й минуте матча забил третий гол в ворота "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

01:07

"Карабах" сокращает отставание в матче с "Ньюкасл Юнайтед".

Как передает Day.Az, на 50-й минуте за "Карабах" отличился Камило Дуран - 2:1.

01:00

Стартовал второй тайм ответного матча между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, по итогам первого тайма "Ньюкасл" обыгрывает "Карабах" со счетом 2:0. В матче отличились Сандро Тонали (5-я минута) и Жоэлинтон (6-я минута).

00:46

Завершился первый тайм матча между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

00:06

"Ньюкасл" на 6-й минуте матча забил второй гол в ворота "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, на 5-й минуте отличился футболист хозяев Жоэлинтон.

00:05

"Ньюкасл" открыл счет на 5-й минуте ответного матча против "Карабаха" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, на 5-й минуте отличился футболист хозяев Сандро Тонали.

00:00

Стартовал ответный матч между английским "Ньюкаслом" и азербайджанским "Карабахом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

