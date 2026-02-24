ЦБА и AFRA обсудили доступность финуслуг и развитие безналичных платежей

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов встретился с представителями Ассоциации импортеров розничной одежды Азербайджана (AFRA).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Отмечается, что в рамках встречи были обсуждены вопросы, включенные в повестку ассоциации, касающиеся финансовых услуг, банковских операций и платежных механизмов.

"Также на встрече была представлена информация о реализуемых Центральным банком инициативах, направленных на повышение доступности финансовых услуг для субъектов предпринимательства и увеличение эффективности безналичных платежных сервисов", - говорится в информации.

Отметим, что по состоянию на 1 января текущего года в структуре кредитного портфеля банков Азербайджана доля бизнес-кредитов составила 53,6% (16,106 миллиарда манатов).

Это на 301,5 миллиона манатов или 1,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3 миллиарда манатов или 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период объем кредитов, выданных субъектам крупного предпринимательства, составил 8,550 миллиарда манатов, что на 78,3 миллиона манатов или 2,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 252,9 миллиона манатов или 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 января текущего года, субъектам среднего предпринимательства было выдано 2,289 миллиарда манатов кредитов. Это на 9,8 миллиона манатов или 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 455 миллионов манатов или 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2026 года, объем бизнес-кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства, составил 1,707 миллиарда манатов, что означает рост на 64,9 миллиона манатов или 3,9% в месячном выражении и на 158,3 миллиона манатов или 10,2% в годовом выражении.

Также на 1 января текущего года субъектам микропредпринимательства было предоставлено бизнес-кредитов на сумму 3,560 миллиарда манатов. Это на 40,3 млн манатов или 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 452,8 миллиона манатов или 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.