Проект TRIPP откроет новые экономические возможности для региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай на десятом трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Милли Меджлисе.

Председатель комитета подчеркнул, что по мере нормализации отношений Азербайджана с Арменией Турция также будет развивать официальные отношения с Ереваном. Турция заинтересована в развитии отношений со всеми соседями.

"Кроме того, наши связи с Азербайджаном углубляются. Мир и стабильность на Южном Кавказе являются приоритетом для Турции. Спустя долгое время мы достигли мира в регионе. Турция поддерживает углубление связей между Азербайджаном и Арменией. Проект TRIPP также создаст новые экономические возможности для наших регионов, включая Грузию", - отметил он.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.