Будет подготовлена дорожная карта по грузоперевозкам между Азербайджаном и Ираном

Будет подготовлена дорожная карта по увеличению грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Прошла встреча с делегацией во главе с министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садег. На встрече были обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также развития транспортной инфраструктуры. В этой связи была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты", - говорится в информации.

Подчеркивается, что также состоялся обмен мнениями по расширению регионального сотрудничества в сфере транспортных коридоров в многостороннем формате.

Отметим, что накануне министр дорог и городского развития и председатель со стороны Ирана Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству с Азербайджаном Фарзана Садег совершила визит в Азербайджан.

В рамках визита министр приняла участие в 17-м заседании Межправительственной комиссии, которое прошло в Баку 23-24 февраля.

На заседании были проведены переговоры по совместным проектам двух стран, автомобильным и железнодорожным перевозкам и грузопотокам, энергетике, торговле и другим направлениям сотрудничества. Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном.

По данным Государственного таможенного комитета, в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Ираном составил 57,132 миллиона долларов США. Это на 1,2 миллиона долларов США, или на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период торговый оборот с Ираном составил 1,61% от общего торгового оборота Азербайджана.