Молитва 6-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 февраля - шестой день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 05:57, а ифтар в 18:40.
Предлагаем вашему вниманию молитву шестого дня месяца:
"Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin".
Перевод:
"Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! Не унижай меня в этот месяц из-за грехов моих и за мое непослушание Твоей воли. Не причиняй мне страданий наказанием Твоего гнева, но воздай мне от Твоей благодати. О предел стремлений стремящихся к Истине!"
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
