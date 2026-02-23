Молитва 6-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

24 февраля - шестой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 05:57, а ифтар в 18:40.

Предлагаем вашему вниманию молитву шестого дня месяца:

"Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin".

Перевод:

"Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

О Аллах! Не унижай меня в этот месяц из-за грехов моих и за мое непослушание Твоей воли. Не причиняй мне страданий наказанием Твоего гнева, но воздай мне от Твоей благодати. О предел стремлений стремящихся к Истине!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.