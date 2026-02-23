В Азербайджане вводят НДС для зарубежных платформ

Как сообщалось ранее, указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Налоговый кодекс внесены поправки, касающиеся иностранных онлайн-платформ, работающих с клиентами в стране.

Как передает Day.Az, Telegram-канал "Бакинский Бурила" опубликовал подробный разбор этих изменений.

По данным канала, суть нововведений заключается в следующем: если зарубежный сервис получает доход от азербайджанских пользователей, он обязан уплачивать НДС в Азербайджане.

"Теперь иностранная компания, которая продает через интернет работы или услуги и получает от клиентов в стране более 10 тысяч долларов в год, обязана встать на налоговый учёт, зарегистрироваться как плательщик НДС и перечислять налог в бюджет", - говорится в разборе.

Отмечается, что речь не идет о популярных в стране маркетплейсах вроде Temu и Trendyol. В законе прямо указаны "работы и услуги", то есть в первую очередь, имеются в виду цифровые сервисы. О "товарах" в поправках не упоминается.

"Проще говоря, такие платформы, как Netflix и другие зарубежные онлайн-сервисы, могут пересмотреть цены и, скорее всего, пересмотрят. Практика показывает, что НДС обычно включают в стоимость подписки, поэтому для пользователя это может означать подорожание. Для справки: ставка НДС в Азербайджане составляет 18%", - поясняется в разборе.

При этом маркетплейсы, как отмечают аналитики канала, такие как Temu или Trendyol, напрямую под новые нормы не подпадают. В поправках речь идет именно об оказании услуг, а не о ввозе товаров. Для покупок одежды, техники и других физических товаров из-за рубежа продолжают действовать отдельные таможенные правила и лимиты, которые данным законом не изменяются.

"По сути государство расширяет механизм, который в мире часто называют "налогом на Google": если цифровая платформа работает на местном рынке и получает здесь доход, она должна платить налог в этой юрисдикции. Для бюджета это дополнительные поступления и выравнивание условий между местными и иностранными компаниями. Для пользователей - возможное подорожание зарубежных цифровых сервисов, но без изменений в правилах заказа товаров из-за границы", - говорится в публикации.