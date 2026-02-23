Из Великобритании хотят депортировать почти 300 тысяч человек

Если правопопулистская партия Reform UK победит на выборах в Великобритании, она намерена создать структуру, аналогичную Immigration and Customs Enforcement (ICE) в США, чтобы ежегодно депортировать 288 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Guardian, об этом заявил председатель партии Зия Юсуф.

"Мы обеспечим безопасность наших границ, выйдем из Европейский суд по правам человека и депортируем тех, кто находится здесь незаконно. Моё послание британскому народу простое: я обеспечу безопасность наших границ и сделаю так, чтобы вы чувствовали себя в безопасности", - говорится в запланированном на 23 февраля выступлении Юсуфа.