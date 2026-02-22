В Омане подтвердили дату встречи США и Ирана по ядерной сделке

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что новый раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье состоится в Женеве 26 февраля.

Как передает Day.Az, об этом глава ведомтсва написал на своей странице в соцсети X.

"Рад подтвердить, что переговоры теперь назначены на этот четверг в Женеве с позитивным настроем пройти следующую милю на пути к завершению сделки", - сказал он.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил телеканалу CBS, что может встретиться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в тот же день.

Предыдущий раунд непрямых переговоров при посредничестве Омана прошел 17 февраля. Иран сообщил о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут быть включены в будущую сделку. США отметили, что консультации прошли хорошо, но Тегеран пока не готов согласиться с рядом позиций, выдвинутых Белым домом.