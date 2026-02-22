В оппозиции к Родине и народу: о матерщинниках и радикалах

Автор: Акпер Гасанов

Можно придерживаться самых разных политических взглядов. Можно находится в оппозиции к действующей власти в Азербайджане. Но позорно, на мой взгляд, находится в оппозиции к своей Родине, к памяти о самых трагических моментах ее новейшей истории. Увы, свидетелем именно такого позорного поведения со стороны отечественной "матерщиной" и "радикальной" оппозиции мы и стали.

На площади Дам в центре Амстердама состоялась акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида 1992 года. Мероприятие прошло в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы". Главной целью мероприятия стало привлечение внимания мировой общественности к страшному кровопролитию среди гражданского населения, совершенному армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В ту трагическую ночь погибли 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка.

Участники акции развернули флаги Азербайджана, а также установили на площади плакаты с требованиями справедливости для невинных погибших и пострадавших в ту страшную февральскую ночь. Они скандировали лозунги "Справедливость для Ходжалы", "Нет геноциду", "Человечество против геноцида", "Во имя мира".

По утверждению участников акции, любое проявление несправедливости, особенно в отношении мирного населения, должно быть наказано. Общество не должно забывать о трагедиях, которыми сопровождаются любые войны, чтобы предотвратить их повторение. Акция была организована при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, Координационного совета азербайджанцев стран Бенилюкса по Нидерландам и Европейского объединения азербайджанских женщин Ana Vətən.

Правильная, нужная акция. Но никого из представителей "матерщиной" или "радикальной" оппозиции в рядах ее участников не было. Есть так называемые "святые углы", обходить которые - ошибочно и недопустимо. Память о безвинно погибших жертвах геноцида в Ходжалы - один из таких "святых углов". Проигнорировав акцию, посвященную 34-ой годовщине данной трагедии, представители "матерщиной оппозиции" проявили неуважение к боли своего народа, а вовсе не политическую принципиальность.

Она, эта политическая принципиальность, могла бы быть выражена с точностью до наоборот. Приди эти персонажи на это мероприятие в городе Дам, они бы продемонстрировали очень простую вещь - что в ключевых, общенациональных вопросах они выступают с позиции, понятной каждому азербайджанцу. Но они пошли иным путем и выдали себя с головой.

Да, они не пришли на акцию в память о жертвах геноцида в Ходжалы, не провели аналогичной акции сами, при этом открыто гордясь своими действиями в собственных СМИ. Бог им судья, но как по мне, это наглядный пример безразличия оппозиции к боли, слезам и трагедии азербайджанского народа. И, как ни странно, такое поведение уже приобрело почти "традиционный" характер среди так называемых "радикалов" и "грубых" представителей оппозиции.

И тут вспоминается поведение всей этой труппы до, в период и после 44-дневной войны. Выходили ли они на акции в поддержку действий нашей армии по восстановлению территориальной целостности Азербайджана? Нет, не выходили. Противостояли ли они армянской диаспоре в той или иной стране Европы, которая пыталась добиться осуждения нашей страны за возврат под свой контроль временно оккупированных территорий? Тоже нет.

Наоборот, вожаки этой труппы всячески пытались сеять пораженческие настроения среди своей аудитории. Они уверяли, что у нашей страны нет военной и экономической мощи, для победы. Они сильно просчитались. Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева была одержана историческая победа и все наши земли были возвращены.

Произошло это в результате 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года. Таким образом, в том числе, была воздана дань справедливости и памяти жертвам Ходжалинского геноцида. Того самого Ходжалы, который ныне восстанавливается, возрождается. Но что до всего этого тем, кто привык оппонировать азербайджанскому народу, его победам и его трагическим страницам? Ровным счетом ничего. Это их осознанный выбор. Им с ним жить.