Новогодний Пекин сняли из космоса - ВИДЕО В дни празднования Нового года Пекин буквально сияет в темноте, превращаясь в один из самых ярких мегаполисов планеты. Как передает Day.Az, cнимки из космоса демонстрируют, как столица Китая не спит и на протяжении двух недель отмечает наступление Года огненной лошади по восточному календарю.
Новогодний Пекин сняли из космоса - ВИДЕО
В дни празднования Нового года Пекин буквально сияет в темноте, превращаясь в один из самых ярких мегаполисов планеты.
Как передает Day.Az, cнимки из космоса демонстрируют, как столица Китая не спит и на протяжении двух недель отмечает наступление Года огненной лошади по восточному календарю.
Ночные спутниковые кадры фиксируют масштабную иллюминацию. Огни небоскребов и жилых районов создают впечатляющую световую панораму, которая отчетливо просматривается даже с орбиты.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
