Новогодний Пекин сняли из космоса

В дни празднования Нового года Пекин буквально сияет в темноте, превращаясь в один из самых ярких мегаполисов планеты.

Как передает Day.Az, cнимки из космоса демонстрируют, как столица Китая не спит и на протяжении двух недель отмечает наступление Года огненной лошади по восточному календарю.

Ночные спутниковые кадры фиксируют масштабную иллюминацию. Огни небоскребов и жилых районов создают впечатляющую световую панораму, которая отчетливо просматривается даже с орбиты.

Представляем вниманию читателей эти кадры: