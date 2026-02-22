https://news.day.az/sport/1817711.html Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах" Назначены арбитры на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Карабахом", который пройдет в Англии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу обслужит судейская бригада из Италии. Главным арбитром назначен рефери ФИФА Давиде Масса.
Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах"
Назначены арбитры на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Карабахом", который пройдет в Англии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встречу обслужит судейская бригада из Италии. Главным арбитром назначен рефери ФИФА Давиде Масса. Ассистентами станут Филиппо Мели и Стефано Алассие, четвертым судьей - Лука Пайретто.
За работу системы VAR будут отвечать Даниэле Чиффи и Кристиан Дингерт.
Матч состоится 24 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Игра пройдет на стадионе "Сент Джеймс Парк". В первом матче, состоявшемся в Баку, английский клуб одержал победу со счетом 6:1.
