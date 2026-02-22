Эндрю Виндзор мог использовать самолеты королевских ВВС для встреч с Эпштейном

Брат короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Джеффри Эпштейном,

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Как отметил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, он обратился в полицию с просьбой проверить эту информацию. Он требует опросить сотрудников Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства транспорта страны.

Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III разрешил правоохранительным органам доступ к документам, касающимся расследования по делу о связях его брата с финансистом Джеффри Эпштейном.