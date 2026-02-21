Вниманию водителей: на этой дороге в Баку больше не будет штрафа

Как известно, с 20 февраля движение на участке, известном как "Шамахинка", будет регулироваться с помощью светофоров.

Новые транспортные и пешеходные светофоры установлены на пересечениях Московского проспекта с улицей 20 Января, а также в зоне разворота, расположенной рядом с этими перекрестками. Они регулируют очередность движения транспорта. Аналогичная схема действует и на пересечении проспекта с улицей Мир Джалала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, одним из внесенных изменений стало удаление автобусной полосы на Московском проспекте в направлении Хырдалана на пересечении с улицей 20 Января. Это отчетливо видно на видеозаписи, распространенной сегодня Центром интеллектуального управления транспортом.

Именно на этом участке в рамках проекта по устранению заторов и повышению безопасности движения была ликвидирована автобусная полоса перед светофором. Однако водители по-прежнему опасаются двигаться по первой полосе, опасаясь штрафа. В результате для тех, кто разворачивается и движется прямо, фактически остается только одна полоса. Сотрудники Агентства наземного транспорта Азербайджана также демонтировали знак, обозначавший специальную полосу.

Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на "Шамахинке" и предотвращения заторов водителей призывают занимать первую полосу на данном участке. Специальная полоса здесь официально упразднена.