Азербайджан и Пакистан обсудили региональные и международные процессы

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром двустороннее сотрудничество, региональные и международные процессы, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом пакистанский дипломат написал в своём аккаунте в X.

Министры договорились продолжить тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.