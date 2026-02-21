https://news.day.az/politics/1817637.html Азербайджан и Пакистан обсудили региональные и международные процессы Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром двустороннее сотрудничество, региональные и международные процессы, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтоне.
Как передает Day.Az, об этом пакистанский дипломат написал в своём аккаунте в X.
Министры договорились продолжить тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
