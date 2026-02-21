Apple может вскоре представить бюджетный MacBook

В обновлении macOS 26.3 были обнаружены упоминания трех неанонсированных устройств, что может указывать на скорый выпуск новых продуктов Apple, включая бюджетный MacBook.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina, ссылаясь на данные энтузиастов, которые нашли скрытые идентификаторы в системных расширениях ядра.

Особое внимание привлек код J700, который, по информации источников, может относиться к новому недорогому MacBook. Предполагаемая цена устройства - от $599, что позволит Apple более активно конкурировать в сегменте доступных ноутбуков. Для снижения стоимости компания может использовать чип A18 Pro, использовавшийся в iPhone 16 Pro, вместо традиционных процессоров серии M.

Предполагается, что новый MacBook будет оснащен дисплеем диагональю около 12,9 дюйма, алюминиевым корпусом и яркими цветами. Производительность A18 Pro, как утверждается, будет сопоставима с оригинальным чипом M1 в ряде задач, обеспечивая при этом высокую энергоэффективность.

Кроме того, в системе были найдены коды J427 и J527, которые, вероятно, относятся к обновленным версиям Studio Display. Речь идет о 27-дюймовых 5K-моделях с подсветкой mini-LED, улучшенной контрастностью и поддержкой более высокой частоты обновления.

Ожидается, что анонс новых устройств состоится 4 марта на мероприятии под названием Special Apple Experience.