Варданян умудрился совершить кражу прямо в СИЗО в Баку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Рубене Варданяне.

Day.Az представляет публикацию:

Варданян продолжает активничать даже после приговора - все в том же "философском" направлении.

Забавно, что Рубик умудрился прямо в камере совершить кражу - интеллектуальную.

В своем разговоре с семьей наш зэк-философ-визионер-инвестор опять читал азербайджанские стихи, на этот раз - самое знаменитое стихотворение Насими "В меня вместятся оба мира" ("Məndə sığar iki cahan").

Варданян изменил текст - заменил Насими на самого себя в самом конце произведения - в строке "Хотя сегодня Насими я, и хашимит и курейшит".

Получился в итоге выпендреж:

"Хотя сегодня Варданян я, я гуманист и армянин,

Я меньше, чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь."

Мда... Видел бы это Насими, съездил бы Варданяну по башке.