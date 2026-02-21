В парламенте Турции пройдет мероприятие памяти жертв геноцида в Xоджалы

В конференц-зале Управления по работе с общественностью Великого национального собрания Турции (ВНСТ) 25 февраля состоится церемония почтения памяти жертв геноцида в Xоджалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инициатором мероприятия, приуроченного к 34-й годовщине кровавой трагедии, выступает действующий в Анкаре Фонд турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV). Организационную поддержку мероприятию под патронажем ВНСТ окажет посольство нашей страны в Турции.

В мероприятии ожидается также участие уполномоченныx по правам человека (омбудсменов) Азербайджана и Турции.