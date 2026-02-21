Взвешенно и ответственно: как Азербайджан готов помочь Газе

Автор: Лейла Таривердиева

На первом заседании Совета мира в Вашингтоне 19 февраля был оглашен список стран, участвующих в инициативе по восстановлению Газы. Среди стран, внесших вклад в пакет помощи в размере 7 миллиардов долларов, прозвучало и имя Азербайджана.

Эта информация сразу начала тиражироваться в соцсетях и вызывать вопросы. Так же, как когда посол США при ООН объявил о согласии Азербайджана направить миротворческие силы в Газу.

Желание видеть Азербайджан членом той или иной инициативы, вполне понятно. Даже такой мировой державе, как США, хочется видеть среди партнеров при реализации своих инициатив нашу страну. Азербайджан - лидер своего региона, а Президент Азербайджана - политик, обладающий огромным авторитетом и известный своим умением решать самые сложные задачи. Присутствие в том или ином проекте Баку делает его более привлекательным для других потенциальных партнеров.

Однако даже крупные державы должны знать, что для Президента Азербайджана интересы своей страны всегда в приоритете. Его решения не зависят от международных трендов, если эти тренды не совпадают с интересами Азербайджана. Поддержание мира на Ближнем Востоке - это, несомненно, важная задача, занимающая и азербайджанскую сторону, поскольку Южный Кавказ географически близок этому конфликтному региону. Тем не менее, Президент Ильхам Алиев уже определил рамки, в которых готов сотрудничать Баку.

После заявлений, сделанных на Совете мира, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прояснил ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

Азербайджан, написал он, как государство-учредитель поддерживает цели и намерения Совета мира и в будущем может участвовать в инвестиционных проектах в Газе посредством этой структуры. "Однако хотели бы внести ясность в один вопрос. Так, в финансовом проекте по Газе на сумму 7 миллиардов долларов США, о котором шла речь на сегодняшнем заседании Совета мира, участие Азербайджана не предусмотрено", - говорится в посте.

Прояснять вопрос Азербайджану пришлось и после заявлений американской стороны о присоединении страны к миротворческой операции в Газе. Азербайджан - страна, только недавно вышедшая из войны, и потому подобные темы воспринимаются обществом очень чувствительно.

5 января в интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев подробно остановился на этом вопросе.

Глава государства отметил: да, к Баку обращались по этому поводу, да, у Азербайджана имеется немалый миротворческий опыт. Однако в ситуации с Газой пока не прояснены многие вопросы, в первую очередь мандат миротворческой операции, ее цели и задачи. Тем более, Азербайджан не намерен участвовать в операции по установлению мира. Азербайджанские военнослужащие никогда не участвовали ни в каких боевых действиях за пределами Азербайджана, и такой вариант не рассматривается вообще. Президент Азербайджана также заявил, что жизнь каждого гражданина для него ценна. Страна и без того понесла немалые жертвы в две карабахские войны. Так что Баку не давал своего согласия ни по каким каналам. "Может быть, была попытка, сказав, что Азербайджан согласился, кого-то еще заманить в этот процесс, я не исключаю, но если это так, то это вообще абсолютно неприемлемо. Мы составили вопросник из более чем 20 вопросов, и передали это американской стороне. Пока эти вопросы не будут разъяснены, никакого участия Азербайджана ни в какой миссии не предусматривается", - заявил глава государства.

Напомним, что с идеей создания Сил стабилизации в Газе Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Шарм-эль-Шейхе в октябре прошлого года. Инициатива была представлена как часть плана из 20 пунктов, направленного на комплексное решение проблемы Газы.

Как мы уже сказали, вопросы участия Азербайджана в каких бы то ни было миротворческих или финансовых инициативах за рубежом являются чувствительными для азербайджанского общества. Не потому, что азербайджанцы не готовы сочувствовать и помогать. Но у каждого гражданина страны на памяти собственные проблемы, которые Азербайджану пришлось решать только собственными силами. От войны до возвращения жизни на освобожденные земли. Нет никакой помощи от мира нашей стране и сегодня, в процессе восстановления городов, инфраструктуры и экосистемы Карабаха и Восточного Зангезура. Азербайджан не входит в число крупнейших экономик и обладателей крупных золотовалютных резервов. Несмотря на это, он, не обращаясь за помощью, решает все проблемы сам.

В целом с 2020 года и по сей день на восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета выделено более 25 миллиардов манатов (с начала 2026 года - 3,5 миллиарда манатов). Эти средства можно было направить на социальную защиту, развитие экономики и другие цели, но их приходится тратить на восстановление освобожденных районов, создание там буквально с нуля условия для нормальной жизни людей. А ведь есть еще и разминирование, продолжающееся уже шестой год.

На сегодня вернуться в поднятые из руин родные города и села смогли уже около 30 тысяч бывших вынужденных переселенцев, а всего население освобожденных территорий составляет уже более 70 тысяч человек. Это может показаться незначительным успехом только тем, кто не знает о том, в каком состоянии вернулись к законным владельцам 7 районов и сам Карабах.

Невозможно не принять во внимание эти факторы. И невозможно не думать о том, что основной объем работ еще впереди. А значит, стране необходимо экономить средства, потому что никто не станет создавать для нее фондов помощи.

Позиция официального Баку всегда основывается на принципе ответственного подхода к внешней политике и учете внутреннего общественного мнения.

Но это не значит, что Азербайджан никак не будет участвовать в инициативах, касающихся Газы. У страны накоплен огромный опыт и в операциях по разминированию, и в плане гуманитарных операций, и в восстановлении сравненных с землей городов. За пять послевоенных лет, действуя исключительно своими силами, он накопил значительный потенциал, базу практических познаний, которой может поделиться с той же Газой. Он также может подключиться к каким-то инвестиционным проектам, в разумных пределах, разумеется.

Азербайджан сейчас оказывает гуманитарную помощь воюющей за свою территориальную целостность Украине. Посредством институтов ООН и на двусторонней основе наша страна в разное время оказывала гуманитарную помощь и Палестине, поэтому никто не может сказать, что Баку, мол, игнорирует проблемы палестинского народа.

Баку никого не игнорирует. Но интересы страны и народа для Президента Азербайджана всегда будут превыше всего. Это железное правило.