В Турции произошло землетрясение В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az , об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). Эпицентр толчков располагался на глубине 9,4 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
