В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az , об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Эпицентр толчков располагался на глубине 9,4 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.