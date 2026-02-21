https://news.day.az/economy/1817517.html Стоимость золота превысила $5,1 тысячу Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $5 100 за тройскую унцию впервые с 12 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.
Стоимость золота превысила $5,1 тысячу
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $5 100 за тройскую унцию впервые с 12 февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 23:56 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,15% и составляла $5 104,6 за тройскую унцию.
К 00:01 стоимость золота замедлила рост до $5 102,7 за тройскую унцию (плюс 2,11%).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре