Стоимость золота превысила $5,1 тысячу

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $5 100 за тройскую унцию впервые с 12 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 23:56 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 2,15% и составляла $5 104,6 за тройскую унцию.

К 00:01 стоимость золота замедлила рост до $5 102,7 за тройскую унцию (плюс 2,11%).