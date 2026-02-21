В Москве состоялся вечер азербайджанской музыки

В Москве в рамках проекта "Чинар" прошел вечер азербайджанской музыки с участием пианиста Олега Давыдова и виолончелиста Ибрагима Нагиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в программе концерта прозвучали произведения классиков азербайджанской композиторской школы Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Эмина Сабитоглу и других авторов, представленные в камерном исполнении. Проект "Чинар" символизирует переплетение музыкальных культур и направлен на популяризацию национального музыкального наследия.

В интервью АЗЕРТАДЖ виолончелист отметил: "Вместе с пианистом мы имели честь представить публике произведения азербайджанских композиторов. Для меня, как основателя творческого объединения "Чинар", этот вечер стал особенным, возможностью поделиться красотой и глубиной нашей национальной музыки с широкой аудиторией".

По его словам, исполнители стремились передать не только звучание произведений, но и их внутреннее содержание. "Мы стремились передать не только мелодии, но и душу каждого сочинения, ведь именно в этом заключается уникальность и сила азербайджанского музыкального наследия. Атмосфера вечера была теплой и искренней и я безмерно рад, что наше исполнение тронуло сердца слушателей", - подчеркнул музыкант.

Он также рассказал о задачах творческого объединения: "Наше объединение сосредоточено на популяризации азербайджанской музыки, а так же на том, чтобы открывать для публики имена малоизвестных восточных и западных композиторов, привнося разнообразие в музыкальную палитру. Наша цель не просто сыграть музыку, а раскрыть ее уникальные культурные и художественные грани, создавая живые мосты между различными музыкальными традициями".