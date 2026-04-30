В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как "правозащитники" Армении переупаковывают повестку.

Day.Az представляет публикацию:

Три тысячи армянских правозащитных организаций вдруг резко отряхнули пыль со своих грантовых отчётов и вспомнили, что они не просто борцы за "всё хорошее против всего плохого", а истинные защитники веры.

В преддверии саммита Европейского политического сообщества и встречи Армения-ЕС в почтовые ящики Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты прилетело письмо, густо пропитанное запахом ладана и праведного негодования. Тема дня - спасение "пленных христиан".

Видимо, в 2026 году ссылаться на Женевские конвенции и международное право стало слишком скучно. Это ведь требует усилий: нужно читать статьи, сопоставлять факты, собирать доказательства... Куда проще сменить юридическую терминологию на теологическую. Если называть этих людей "обвиняемыми в военных преступлениях" или "бывшими генералами", европейский обыватель может и не проникнуться. А вот "христиане в плену у мусульман" - это уже трогательная драма, бьющая точно в цель.

Однако такая подмена понятий дорого обходится репутации самих авторов. Когда правозащитники начинают делить людей на "своих" и "чужих" по религиозному признаку, они перестают быть правозащитниками.

В этот момент они превращаются в обычный отдел маркетинга, который пытается впарить залежалый, подпорченный товар в новой упаковке.