Новый промышленный курс: автопром Азербайджана расширяет партнерство с Китаем

Автор: Габиль Аширов, Azernews

История промышленного развития Азербайджана долгое время описывалась языком энергетики - баррели, трубопроводы и экспортные маршруты. Однако за этим доминирующим нарративом десятилетиями сохранялась более тихая, но устойчивая цель: создание собственной производственной базы, способной снизить зависимость от импорта и обеспечить экономическую устойчивость. Недавнее соглашение между Гянджинским автомобильным заводом и двумя китайскими производителями коммерческого транспорта показывает, что эта цель не только сохраняется, но и приобретает более конкретные очертания.

Чтобы понять значение этого шага, необходимо обратиться к истории последовательных действий Азербайджана сформировать собственную автомобильную промышленность. Основы были заложены еще в советский период, когда производство строилось по централизованной модели, а роль Азербайджана оставалась в значительной степени вспомогательной. После обретения независимости в 1991 году страна столкнулась с экономическими потрясениями, институциональными пробелами и нехваткой капитала, что ограничивало реализацию крупных индустриальных проектов. Тем не менее идея собственного автопроизводства не исчезла. Создание Гянджинского автомобильного завода в 2000-х годах стало новой попыткой возродить этот сектор, пусть и на начальном этапе в ограниченном масштабе.

В первые годы работы предприятие сосредоточилось на сборке тракторов и грузовиков в сотрудничестве с зарубежными партнерами, прежде всего из Беларуси. Эти проекты были направлены не столько на инновации, сколько на накопление опыта - освоение сборочных линий, управление цепочками поставок и соблюдение стандартов качества.

Новое соглашение с китайскими партнерами следует рассматривать как следующий этап этого процесса. Автомобильная промышленность Китая за последние два десятилетия претерпела значительные изменения, перейдя от недорогого производства к технологически более сложным решениям, особенно в сфере электротранспорта и коммерческих перевозок. Сотрудничество с китайскими компаниями означает, что Азербайджан не просто импортирует комплектующие, а стремится занять место в глобальной цепочке поставок, формируемой азиатскими производственными центрами.

В настоящее время Азербайджан не располагает технологической базой для полного цикла разработки и производства автомобилей. Однако он может использовать партнерства для постепенного наращивания компетенций. Каждое соглашение, каждая производственная линия и каждый подготовленный специалист становятся частью более широкой индустриальной базы.

Нельзя игнорировать и геополитическое измерение. Азербайджан последовательно выстраивает отношения с ведущими мировыми центрами силы, сохраняя стратегическую самостоятельность. Углубление экономических связей с Китаем, особенно в сфере промышленности, отражает более широкое смещение глобального экономического центра тяжести. Это дает возможность диверсифицировать партнерства, снижая зависимость от традиционных западных и региональных игроков.

Одновременно приоритетом остается восстановление территорий, возвращенных после карабахского конфликта, что формирует дополнительный спрос на коммерческий транспорт. Реализация инфраструктурных проектов, развитие логистики и строительство требуют надежных транспортных решений. Локальная сборка может одновременно удовлетворять внутренние потребности и создавать основу для будущего экспортного потенциала.

В конечном итоге успех этой инициативы будет определяться их практической реализацией. Промышленное развитие требует последовательных инвестиций, ясного регулирования и готовности переходить от символических проектов к реальным экономическим преобразованиям.

Производственные линии в Гяндже смогут стать не просто местом сборки импортных компонентов. Они способны стать началом новой промышленной истории, в которой Азербайджан не только адаптируется к глобальным экономическим изменениям, но и формирует собственную роль в этих процессах.