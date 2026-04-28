В городе Шуша прошло гастрономическое мероприятие

28 апреля Государственное агентство Азербайджана по туризму и Организация экономического сотрудничества (ОЭС) провели в городе Шуша День гастрономии в рамках программы "Шуша - туристическая столица ОЭС 2026".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов в своем выступлении рассказал о значимости мероприятия. Он отметил, что подобные мероприятия не ограничиваются лишь презентацией различных кухонь, но и служат установлению и развитию связей между людьми.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в свою очередь отметил, что организация гастрономических мероприятий в Шуше уже стала традиционной и подобные инициативы служат как пропаганде национальной кухни, так и популяризации богатого культурного наследия страны на международном уровне.

Отметив, что Азербайджан обладает богатыми и древними кулинарными традициями, а также значительным потенциалом для развития гастротуризма, Фуад Нагиев довел до внимания, что развитие этого вида туризма является одним из приоритетных направлений деятельности Государственного агентства по туризму.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан сказал, что День гастрономии, проводимый в городе Шуша, избранной столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год, является яркой демонстрацией богатого кулинарного наследия и культурного разнообразия стран-участниц. Он отметил, что подобные инициативы вносят вклад в дальнейшее укрепление туристического, культурного и экономического сотрудничества между странами - членами Организации экономического сотрудничества.

В рамках мероприятия на установленных под открытым небом стендах Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Ирана и Афганистана были продемонстрированы основные образцы кулинарии, подготовленные специалистами по гастрономии этих стран и отражающие гастротуристический потенциал дестинаций.

На стендах были приготовлены гастрономические образцы, присущие каждой стране, которые были представлены посетителям для дегустации.

Мероприятие завершилось художественной программой.