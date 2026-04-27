Сепаратистов ждет только «моральное утешение» от исков в ЕСПЧ

В ходе массовых "торжеств", проходивших в Ереване по случаю очередной годовщины событий 1915 года, участники разворачивали транспаранты с сепаратистской символикой и лозунгами "Мы вернемся!".

Тема возвращения армян в Карабах в последнее время очень активно педалируется оппозиционными политическими кругами Армении и диаспорой. Последняя старается поднять вопрос до уровня международной кампании. На днях армянские СМИ сообщили о представлении в европейский суд по правам человека тысячи исков от бывших жителей Карабаха, добровольно покинувших Азербайджан. Истцы требуют потерянное имущество и право на беспрепятственное возвращение.

"Ну и что? Никто не может запретить армянам подавать иски в ЕСПЧ, но насколько их обращения дадут результаты, которых они ждут, большой вопрос", - сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Политолог напомнил, что Азербайджан не признает юрисдикцию ЕСПЧ. Президент Ильхам Алиев ясно дал понять, что наша страна не участвовала в выборах судей Евросуда и потому все решения этого суда для нас недействительны. Президент заявил, что ни одно решение ЕСПЧ не имеет для нас юридической силы, поскольку нас лишили права голоса, мы не голосовали за этих судей и не знаем, кто они, напомнил Ибрагимов.

"Так что какие бы решения не принимал по армянским искам Евросуд, сепаратисты получат от этого лишь моральное удовлетворение. Однако, давайте попробуем рассмотреть ситуацию, когда юрисдикция признается, и посмотрим, изменится ли от этого ситуация.

Европейская Хартия по правам человека определяет право на имущество. Значит, в случае подтверждения своих имущественных прав карабахские армяне имеют право на имущество. Однако, тут не все так просто. Дело в том, что с 1991 года контроль над регионом осуществлялся со стороны оккупационного режима Армении. Этот факт подтверждается в решении ЕСПЧ от 2005 года по делу "Чирагов и другие против Армении". Тогда требовали возвращения в родные края и компенсацию бывшие жители Лачина, и их законное право было подтверждено. Заранее скажу, что решение не было реализовано, а Армения так и не выплатила компенсации", - сказал Ибрагимов.

По словам политолога, карабахский режим не может считаться легальным, поскольку никто не признал его независимость. Поэтому легальными имущественными правами обладают лишь те армяне, у кого имеется подтвержденное право на проживание, выданные во времена Азербайджанской ССР. То есть проживавшие в бывшей НКАО до оккупации. Все те же, кто переехал на оккупированные территории в последующем, законных прав на недвижимость не имеют.

Но и подтверждение прав на имущество не решает всех проблем, отметил Ровшан Ибрагимов. Потому что право на имущество не дает права на гражданство.

"Армяне, имеющие какое-то законное имущество, имеют право на его использование только в случае получения легального права нахождения на территории Азербайджана. Поскольку они не граждане Азербайджана и не желают ими становиться, то смогут посещать страну только в качестве туристов. Наличие имущества не дает права игнорировать законы Азербайджана. В этом вопросе нет "серой зоны". Поэтому максимум, на что могут надеяться бывшие жители Карабаха, имеющие законные имущественные права, - это возврат имущества, использование его через посредников для аренды или продажи. Могут быть также признаны компенсации для тех, кто по законам Азербайджана обладает правом на владение имуществом в Карабах", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Однако в данном случае армянской стороне не стоит забывать, что Азербайджан признает только взаимное разрешение проблем, отметил наш собеседник, еще раз напомнив, что решение по делу "Чирагов и другие против Армении" не было исполнено Ереваном.

По мнению профессора сеульского университета, противная сторона, в первую очередь диаспора, понимает бесперспективность исковой войны и хочет использовать ситуацию не в юридической, а политической плоскости. Мол, есть какие-то решения, а Азербайджан их игнорирует. Суть решений и причина игнора, конечно же, педалироваться не будут.

"Что же касается заявлений армянской стороны о том, что изгнанные из Армении азербайджанцы покидали свои земли добровольно, получив компенсации и продав дома, то это пустая болтовня. Армянская сторона утверждает, что у нее на руках имеются все документы? Это ложь. Никаких документов относительно якобы выплаты компенсаций депортированным азербайджанцам у армянской стороны, конечно, нет. Наверняка, были случаи, когда людям удавалось продать квартиру или дом. Такие случаи имели место на самых ранних этапах этнических чисток, пока они еще не приняли массового характера. Не сомневаюсь, что армянская сторона будет оперировать этими единичными фактами как доказательством. Но это никак не поможет избежать ответственности за лишение человеческих и имущественных прав двухсот тысяч азербайджанцев", - резюмировал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева