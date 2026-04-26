В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 74 километров.
